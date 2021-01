La PCC saisira ce mardi le président Bah N’Daw, le vice-président Colonel Assimi Goïta et le Premier ministre Moctar Ouane…. - abamako.com

Pour » perception illégale des frais de retrait des attestations du DEF et du baccalauréat dans plusieurs CAP au prix de 500, 1000 et 2000 FCFA, selon différents CAP », la Plateforme contre la Corruption et le Chômage au Mali « PCC » dirigée par Clément Dembélé vient d’adresser une lettre de dénonciation au ministre de l’Education Nationale. Aussi, elle saisira ce mardi 12 janvier, le président de la Transition Bah N’Daw, le vice-président Colonel Assimi Goïta, le Premier ministre Moctar Ouane, le ministre de la Justice Mohamed Sidda Dicko ainsi que tous les partenaires Techniques et Financiers.



Source: l’Indépendant