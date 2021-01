Marcelin Guengéré et Sékou Bolly réagissent à l’ultimatum des donzos exigeant leur limogeage: » Les miliciens dogons et peulhs doivent être désarmés parce qu’ils ne peuvent pas sécuriser le pays « - abamako.com

Publié le mardi 12 janvier 2021

Marcelin Guengéré et Sékou Bolly réagissent à l'ultimatum des donzos exigeant leur limogeage: » Les miliciens dogons et peulhs doivent être désarmés parce qu'ils ne peuvent pas sécuriser le pays «

Les deux ex-responsables de milices, Marcelin Guenguéré et Sékou Bolly, respectivement Chef de cabinet et Chargé de mission au ministère de la réconciliation nationale, ont réagi à l’ultimatum des Donzos, qui exigent leur limogeage. Ces deux hommes justifient cette exigence des ex-compagnons de Marcelin Guenguéré par le fait qu’il a été demandé aux Donzos de choisir entre l’Etat et les rebelles pour un retour de la paix au Mali.





