‘’ Relance des échanges sur la coopération sectorielle dans les domaines de l’assainissement de la ville de Bamako, au menu ‘’

L’Ambassadeur de la République de Qatar auprès du Mali S.E.M Ahmed BIN AL SUNAIDI a été reçu en audience par le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Mme Bernadette Kéita. C’était hier lundi 11 janvier 2021,



Le diplomate qatari, S.E.M Ahmed BIN AL SUNAIDI, a effectué une visite de courtoisie au ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Au cours des échanges, les deux personnalités ont profité pour relancer les échanges sur la coopération sectorielle dans les domaines comme l’assainissement de la ville de Bamako à travers la construction d’infrastructures appropriées pour la transformation des déchets solides.



Mme la ministre Bernadette Kéita a demandé la matérialisation des accords signés entre les deux pays à Doha le 16 janvier 2018 entre le ministre de l’Environnement de l’époque Kamissa Camara et son Homologue Qatari. Elle a exprimé ses préoccupations de la présence permanente des montagnes des déchets dans plusieurs endroits de Bamako, et a sollicité le soutien de l’État du Qatar pour l’implantation d’une usine de traitement des déchets dure et rigide.



À son tour, le diplomate qatari a rassuré la ministre Bernadette Kéita de sa disponibilité et celle de son pays à accompagner le département de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable dans ses missions de tous les jours. Il a réaffirmé le soutien de l’État du Qatar au peuple du Mali dans les différents défis dont il fait face et s’engage à soutenir le Mali dans tous les domaines.



Par la suite, l’Ambassadeur a promis à Mme la ministre l’organisation d’une rencontre virtuelle avec son Homologue Qatari pour pouvoir évoquer avec ce dernier les préoccupations maliennes en matière de la protection de l’environnement.



Aïssétou Cissé



Source: Le Combat