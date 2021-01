Yélimané : Trois morts et deux blessés à Sabouciré - abamako.com

News Région Article Région Yélimané : Trois morts et deux blessés à Sabouciré Publié le mardi 12 janvier 2021 | L’Essor

La ville de Kayes

Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées dans un affrontement entre des hommes armés non identifiés et des chasseurs traditionnels vendredi aux environs du village de Sabouciré, localité située à 25 km au sud de Kirané, chef-lieu de la Commune de Kirané Kagnaga à 65 km de la ville de Yélimané, Région de Kayes.





Selon des témoins, les chasseurs Donso du Cercle et les Forces de défense se sont dirigées vers la localité pour aider à neutraliser les malfaiteurs. Des investigations sont en cours pour élucider les circonstances des affrontements et identifier les assaillants.



Abou SISSOKO

Amap-Yélimané



Source: L’Essor