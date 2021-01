Bilan politique 2020 et perspectives : Deux acteurs politiques exhortent à l’unité d’action - abamako.com

Bilan politique 2020 et perspectives : Deux acteurs politiques exhortent à l'unité d'action
Publié le mardi 12 janvier 2021 | L'Essor

Dans les lignes qui suivent, Mme Diarra Raky Talla, 3è vice-présidente de l’UM-RDA et Oumar Ibrahima Touré, président de l’Alliance pour la République (APR) reviennent sur l’année qui vient de s’achever. Les deux responsables politiques donnent également leurs recettes pour la réussite de la Transition



Mme Diarra Raky Talla : «Les politiques doivent contribuer à la réussite de la transition»



L’année 2020 a été assez particulière pour le Mali. Nous devions certainement passer par là pour tirer les leçons des situations antérieures. En 2020, il y a du positif, mais aussi des pages assez négatives. Ce que je retiens de positif, c’est qu’il y a eu une accalmie sur le front militaire. Il y a eu aussi une accalmie relative au sein des communautés par rapport aux conflits communautaires. On note également des avancées dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Vous avez vu les patrouilles conjointes, nos hommes sur le terrain avec nos frères des mouvements armés. Sans oublier une forte mobilisation de la communauté internationale autour du G5-Sahel. Mais aussi l’avènement de la force Takuba toujours dans le sens de la stabilité et pour ramener la sécurité sur l’ensemble du territoire malien.