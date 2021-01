La lutte continue: Deux catégories d’hommes détruisent ensemble notre pays : des politiciens au pouvoir doublés d’hommes d’affaires - abamako.com

La lutte continue: Deux catégories d'hommes détruisent ensemble notre pays : des politiciens au pouvoir doublés d'hommes d'affaires
Publié le mardi 12 janvier 2021 | Le Reporter

La lutte continue

Deux catégories d'hommes détruisent ensemble notre pays : des politiciens au pouvoir doublés d'hommes d'affaires, des hommes d'affaires à l'ombre des politiciens au pouvoir. Et une catégorie qui veut naître comme au Bénin. Des hommes d'affaires politiciens. «Maintenant je te retrouve ! Nous avons besoin de patriotes et de politique patriotique. Les illusionnistes doivent nous lâcher les bottes. Hier c'était femme contre homme, pour maintenir le système de prédation. Après c'est la société civile vertueuse qui dit non aux partis politiques dits pourris. Ensuite, c'était la jeunesse contre la société faussement présentée comme l'avenir du pays. Maintenant cesont les opérateurs économiques contre les politiques pourris. Échec après échec, ce sera le dernier refuge facilement démontable du système. La lutte continue» nous confie un leader politique.

L'idéal et le rêve



Il (le peuple malien) veut chasser la France et veut appeler la Russie. Ça c'est quel plan ? La Russie n'exposera jamais ses fils sans contrepartie. Et la France ne bougera pas sans se défendre surtout au profit d'une autre puissance. Qu'il sache surtout que les puissances ne s'affaibliront jamais pour des «nègres». Alors, la meilleure solution pour moi est de nous organiser d'abord nous-mêmes, puis de parler avec la France en n’étant pas dans une posture de faiblesse. Sinon-là, on va faire le gros cœur sans poids réel et c'est nous qui perdrons toujours. C'est notre pays qui est dans le chaos, ce sont nos familles qui sont dans la pauvreté. Et c'est notre nation qui est menacée de division. Enfin, si tout chamboule, la France trouvera toujours le moyen, même sur nos cadavres, de profiter de ce qui restera de nos territoires. Lepremier travail est le rassemblement autour du Mali, suivi de réflexions sans complaisance.