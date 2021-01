Mission CEDEAO d’évaluation de la transition au Mali : Les émissaires notent des avancées et encouragent le Gouvernement à finaliser une feuille de route assortie d’un plan d’actions. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mission CEDEAO d’évaluation de la transition au Mali : Les émissaires notent des avancées et encouragent le Gouvernement à finaliser une feuille de route assortie d’un plan d’actions. Publié le mardi 12 janvier 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Arrivée de la délégation de la CEDEAO à Bamako avec à sa tête, Goodluck Jonathan

Bamako, le 15 juillet 2020, une délégation de la CEDEAO conduite par Goodluck Jonathan est arrivée à Bamako dans le cadre de la recherche de solution à la crise sociopolitique. Tweet

Au terme de sa mission de deux jours entreprise du 11 au 12 janvier à Bamako; mission relative au suivi des recommandations des chefs d’Etats de la sous région pour la transition en cours dans notre pays, la délégation conduite par l’ancien président du Nigéria M. Goodluck Jonathan a déclaré avoir noté des avancées. Celles-ci sont relatives à la mise en place des organes de la transition et la nomination de tous les responsables des différents organes de la transition notamment le Président, le vice-Président, le Premier Ministre et le président du Conseil National de la Transition (CNT).



Dans un communiqué rendu public à la fin de leurs activités en terre malienne, les émissaires de la CEDEAO ont également dit avoir pris note des efforts que déploie le Gouvernement sur le plan sécuritaire malgré les défis importants qui restent à relever.



La Mission a par ailleurs encouragé le Gouvernement à finaliser et communiquer une feuille de route assortie d’un plan d’actions indiquant les différentes activités à réaliser tout en respectant la durée de 18 mois qui lui est impartie. La nécessité de renforcer les concertations à travers un dialogue plus ouvert à l’ensemble des parties prenantes pour assurer un processus de Transition inclusif, la tenue des élections crédibles et transparentes au bout des 18 mois ainsi que l’appel à un apaisement sur le front social à travers un dialogue, sont entre autres les recommandations formulées par la Mission à l’endroit des nouvelles autorités du Mali.



Lisez plutôt l’intégralité du communiqué ayant sanctionné la Mission.