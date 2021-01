Mali: la Cédéao dit avoir "foi" en un transfert du pouvoir aux civils dans les délais - abamako.com

Mali: la Cédéao dit avoir "foi" en un transfert du pouvoir aux civils dans les délais Publié le mardi 12 janvier 2021 | AFP

© aBamako.com par A S

Conférence de presse de la mission de la CEDEAO

Bamako, le 25 septembre 2020 la délégation de la CEDEAO a tenu une conférence de presse à l`hôtel SALAM Tweet

Une mission de haut niveau de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a dit mardi au Mali ne pas avoir à ce stade de raison de douter que les autorités de transition tiennent le délai de 18 mois pour restituer le pouvoir aux civils. Sur la base des échanges et assurances reçues de la part des autorités installées par les militaires, "nous avons foi (dans le fait) que l'équipe de transition sera en mesure d'achever toutes les tâches qui lui sont confiées dans le délai de 18 mois", a dit devant la presse le chef de la délégation de la Cédéao, Goodluck Jonathan.Il a exprimé une confiance teintée d'un peu d'inquiétude. Mais, a-t-il dit selon la traduction en français de ses propos, "c'est trop tôt pour douter de l'équipe de transition".En revanche, "la Cédéao est très préoccupée" par les récentes accusations de tentative de déstabilisation ou de coup d'Etat mettant en cause plusieurs personnalités, dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, et insiste "pour que les personnes qui n'ont rien à voir avec cette rumeur ou bien cette tentative de déstabilisation puissent être libérées le plus rapidement possible", a-t-il dit.Des colonels ont renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta après des mois de contestation dans le pays en pleine tourmente sécuritaire et politique depuis des années. Sous la pression de la Cédéao, ils se sont engagés à rendre sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civils issus d'élections et ont mis en place des organes de transition: présidence, Premier ministre et gouvernement, organe législatif.L'emprise que les militaires exercent sur la transition ainsi que l'ampleur de la tâche suscitent des interrogations sur le respect de cette échéance."La Cédéao est un peu préoccupée par le temps que cela prend", a dit Goodluck Jonathan au sujet de la transition, mais "nous avons l'intime conviction que les 14 mois restants suffiront à l'équipe de transition pour accomplir tout ce qui est attendu" d'elle.Dans le communiqué publié à l'issue de la visite, la Cédéao note "l'insuffisance" des consultations menées par les militaires pour mettre en place les organes de transition, mais aussi les "avancées" que ceux-ci constituent.Elle réclame que le Conseil national de salut du peuple (CNSP) formé par les putschistes soit "formellement dissous".La Cédéao appelle au respect "de la période de transition fixée à 18 mois", soulignant que "le processus de transition devra déboucher sur des élections crédibles et transparentes".La justice malienne a mis en cause fin décembre sept personnalités civiles suspectes selon elle d'un complot pour renverser les autorités de transition. Parmi elles, cinq ont été emprisonnées, tandis que Boubou Cissé, dernier Premier ministre du président Keïta, est "en lieu sûr" selon ses avocats.