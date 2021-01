EUCAP Sahel Mali: Mission prolongée jusqu’au 31 janvier 2023 et mandat ajusté - abamako.com

EUCAP Sahel Mali: Mission prolongée jusqu'au 31 janvier 2023 et mandat ajusté
Publié le mardi 12 janvier 2021

Le Conseil a décidé de proroger le mandat de la mission civile de l’UE EUCAP Sahel Mali jusqu’au 31 janvier 2023 et lui a alloué un budget de plus de 89 millions d’euros pour la période du 15 janvier 2021 au 31 janvier 2023.



Le Conseil a également décidé d’ajuster le mandat de la mission pour renforcer sa capacité d’assister et de conseiller les forces de sécurité intérieure maliennes en soutenant un redéploiement progressif des autorités administratives civiles du Mali vers le centre du Mali. De plus, les objectifs de la Cellule Régionale de Conseil et de Coordination ont été adaptés pour améliorer la coopération et la coordination entre les structures du G5 Sahel et les pays du G5 Sahel





