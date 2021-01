Idéal de l’ADP-Maliba : Réduire la fracture entre citoyens et politiques - abamako.com

Le parti est engagé dans un combat en faveur d’un changement de perception que les citoyens ont des hommes politiques accusés de promettre la lune et de ne rien faire une fois accédés au pouvoir.

Renouer les liens entre le peuple et le politique telle est la démarche initiée par la jeunesse du parti matérialisée lundi dernier. De domicile en domicile, de commerce en commerce, les quartiers de Bacodjicoroni, Sabalibougou, Guarantiguibougou et Kalaban Coura, les jeunes ont surpris les résidents avec ce geste fort et très participatif qui se démarquent de la « politique des élections » selon eux.



En nombre, ces jeunes n’avaient qu’un seul idéal, tenter de réduire la fracture qui existe entre les populations et les acteurs politiques, qui très longtemps se sont servis de la confiance de celles-ci pour accéder au plus haut sommet de l’Etat, à en croire Cheick Oumar Diallo. En poursuivant, il a affirmé que l’objectif a été atteint même si des séries d’activités de ce genre devraient se multiplier. Déjà, en face d’eux se trouvait un public conquis puisque placé au centre des préoccupations politiques, que le parti ADP-Mali ambitionne de réaliser.



« Nous avons pris l’engagement de faire véritablement de la politique autrement, en cultivant l’approche de proximité et d’écoute, montrer un nouveau visage de la classe politique en général et en commune V en particulier, en somme d’être ce facteur de changement tant attendu par la population », a-t-il laissé entendre.



Force est de reconnaitre que cette dynamique inclusive est en gestation dans les autres communes de la capitale et dans certaines régions. Ainsi, les jeunes du parti sont vraiment persuadés que le changement de mentalité est possible, que la perception qu’on gardait d’eux appartiendra bientôt au passé.



Ousmane Mariko