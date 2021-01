PR AKORI AG Iknane à propos du vaccin de la COVID 19: « Le Mali a rempli les conditions exigées pour accueillir le vaccin, mais je ne peux pas vous dire quand est ce qu’on va le recevoir » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé PR AKORI AG Iknane à propos du vaccin de la COVID 19: « Le Mali a rempli les conditions exigées pour accueillir le vaccin, mais je ne peux pas vous dire quand est ce qu’on va le recevoir » Publié le mercredi 13 janvier 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com

Remise de motos de la banque mondiale au ministère de la santé et des affaires sociales

Bamako, Le 10 juin 2020 La banque mondiale a remis 110 motos au ministère de la santé et des affaires sociales à la direction de la santé Tweet

Apparu en décembre 2019 en Chine, tous les États du Monde se bousculent aujourd’hui pour s’approvisionner en vaccins contre le mal qui a fait des milliers de morts sur tous les continents.



Le coronavirus a eu en effet, un remède. Il ressort des données qu’il existe plusieurs types de vaccins contre la maladie avec chacun leur taux d’efficacité. Cependant, le seul souci est que les vaccins doivent être conservés dans des endroits à température basse, comme pour le vaccin des laboratoires Pfizer/BioNTech qui nécessitent une conservation entre -70°c à -80°c.



Pour le cas du Mali où le climat est plus chaud, il nous revient que le type de vaccin attendu peut être conservé selon les conditions climatiques du pays.



Après avoir dévasté le monde avec des milliers de morts, une course aux vaccins contre la COVID-19 a été engagée. « Plus de 169 vaccins candidats contre la COVID-19 étaient en cours de développement, dont 26 en phase d’essai chez l’homme … Il existe trois vaccins COVID-19 pour lesquels (…)





Mahamane TOURÉ – NOUVEL HORIOZN