Le Ministre Hamadoun Touré a-t-il floué les faitières de la presse ?: Ses réponses se font toujours attendre Publié le mercredi 13 janvier 2021 | Nouvel Horizon

La rencontre entre les faitières de la presse et le ministre de la Communication et de l’Economie Numérique, Dr Hamadoun Touré et celle avec des membres du Mouvement du 5 Juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) étaient au centre d’une conférence hier, mardi 12 janvier 2021, à la Maison de la Presse.



Le président de l’URTEL, M. Bandjougou Danté a rappelé que la rencontre entre les faitières de la presse et le ministre de la Communication et de l’Economie Numérique, Dr Hamadoun Touré a porté sur « les arrestations extra-judiciaires ; les rapports entre la presse et la justice et les autorités ; l’appui de l’Etat aux medias ; les voies et moyens pour alléger la souffrance des organes de presse ».



M. Danté a précisé qu’après trois heures d’échange, le ministre de la Communication et de l’Economie Numérique, Dr Hamadoun Touré leur a demandé de lui accorder 24 heures afin de répondre aux différentes questions. Selon lui, cela fait plus d’une semaine que la réaction du ministre Touré se fait toujours attendre. Le président de l’URTEL a expliqué qu’ils ont aussi rencontré des membres du Mouvement du 5 Juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP). A ses dires, cette rencontre a surtout porté sur le respect des valeurs démocratiques. Il a été question de tout mettre en œuvre pour le retrait du document qui rétracte la liberté de la presse et la liberté d’expression. M. Danté a fait savoir que « par manque d’information, par amalgame ou par mauvaise foi des gens disent que certains sont soutenus alors que d’autres sont oubliés ».



Il a noté qu’ « il faut reconnaitre que Vieux Blen et Seydou Oumar Traoré étaient visés par des plaintes, mais ils n’ont pas été élevés.



Il a ajouté qu’ils ont tous bénéficié du soutien des faitières de la presse. Le président de l’URTEL a rassuré qu’ « ils sont en train de se battre pour qu’ils puissent bénéficier de la liberté provisoire ». A l’endroit des syndicats de magistrats, il a noté qu’ « ils regrettent ce qui s’est passé ». Il a signalé qu’ils ont présenté des excuses aux deux syndicats de magistrats tout en leur demandant d’œuvrer pour que nos confrères puissent recouvrer leur liberté. M. Danté a précisé qu’ « ils font confiance à la justice ». Selon lui, « leur combat va au-delà de la personne de Ras-Bath, ils défendent l’ensemble des hommes de médias, la liberté d’expression. Que les autorités de la Transition comprennent que personne ne gagne dans la division. Nous voulons le rassemblement. Qu’on arrête avec les accusations gratuites », a-t-il dit.



Le président de l’ASSEP, M. Bassidiki Touré a révélé que le président de la Maison de la Presse, M. Dramane Aliou Koné était à une rencontre avec la délégation de la CEDEAO pour expliquer tout ce qui se passe actuellement vis-à-vis de la presse malienne afin de mettre fin aux restrictions dont font l’objet les hommes de médias. Il a réitéré les excuses des faitières de la presse aux syndicats de magistrats pour que le 26 janvier prochain, Vieux Blen et Seydou Oumar Traoré recouvrent leur liberté. M. Touré a posé la question suivante : « Aujourd’hui c’est Ras Bath, demain à qui le tour ? »



Selon lui, « contrairement à ce que certains tentent de faire croire, Ras Bath a la carte de presse nationale ». Le président de l’APPEL-Mali, M. Modibo Fofana a précisé que l’infraction de Vieux Blen et de Seydou Oumar Traoré a été commise sur les réseaux sociaux qui ne sont pas des sites d’information. Il a noté que cela ne leur a pas empêché de s’impliquer afin qu’ils puissent recouvrer leur liberté. Il a profité de cette occasion pour inviter les ‘’vidéo-mans ’’ à se professionnaliser.



TOUGOUNA A. TRAORE –

NOUVEL HORIZON