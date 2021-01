Centre global de coordination des activités relatives à l’état de droit dans les contextes post-conflit et de crise : La MINUSMA et le PNUD appuient conjointement la justice et la sécurité au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Centre global de coordination des activités relatives à l’état de droit dans les contextes post-conflit et de crise : La MINUSMA et le PNUD appuient conjointement la justice et la sécurité au Mali Publié le mercredi 13 janvier 2021 | MINUSMA

© Autre presse par DR

Remise aux Directions générales de la Police et de la Gendarmerie, des équipements, de protection et de prévention contre la COVID-19

Le 16 décembre dernier, dans le cadre du GFP et sur financement des Pays-Bas, le PNUD et la Composante Police de la MINUSMA (UNPOL) ont conjointement remis aux Directions générales de la Police et de la Gendarmerie, des équipements, de protection et de prévention contre la COVID-19. Tweet

Le « Centre global de coordination des activités relatives à l’état de droit dans les contextes post-conflit et de crise » (en anglais Global Focal Point for Rule Of Law GFP) est une approche décidée en 2012. Elle permet que les entités des Nations Unies présentes dans les pays qui traversent des phases de conflit ou post-conflit apportent leur appui conjointement, afin de maximiser les résultats pour les institutions nationales et les populations. Au Mali, cette approche a été suivie dès 2016, à travers la mise en œuvre d’un programme conjoint des Nations Unies pour lutter contre les facteurs de conflit à travers l’Etat de Droit.



À travers ce Centre, la MINUSMA et le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) fournissent un appui conjoint pour le renforcement du système pénitentiaire malien à travers le projet GFP prisons Mandela qui s’élève à 8,4 millions de dollars américains. D’autres projets à travers ce fond en soutien à la mise en œuvre de l’Etat de droit sont en cours de développement pour le Mali. Plusieurs Unités des Forces de Sécurité Malienne dans le centre et le nord du Mali, entre 2016 et 2017 ont ainsi été équipées en matériels (administratifs, bureautiques et informatiques). Ceci, grâce au financement du Royaume des Pays-Bas, qui a également rendu possible un appui substantiel de 150 mille dollars américains aux acteurs de la justice et de la sécurité pour lutter contre la COVID-19.



La Police et la Gendarmerie du Mali reçoivent des équipements de prévention et de lutte conte la Covid-19



Le 16 décembre dernier, dans le cadre du GFP et sur financement des Pays-Bas, le PNUD et la Composante Police de la MINUSMA (UNPOL) ont conjointement remis aux Directions générales de la Police et de la Gendarmerie, des équipements, de protection et de prévention contre la COVID-19.



Ces lots d’équipements sont essentiellement constitués de milliers de masques lavables, de flacons de gel hydroalcoolique, de paquets de gants en latex, de plus d’une centaine de thermomètres à infrarouge, de kits de lavage de mains et de savons liquides. Le coût de l’opération s’élève à plus de 24,8 millions de FCFA (exactement 24 870 000 FCFA). Ces équipements serviront aux personnels de ces deux corps, en service dans toutes les régions du Mali, y compris le district de Bamako.



Représentant respectivement UNPOL/MINUSMA et le PNUD, la Générale Mamouna OUEDRAOGO, Commissaire adjointe d’UNPOL, le Colonel Yassine FATNASSI, Chef du Pilier Développement d’UNPOL et Adama TRAORE, Expert National en état de droit au PNUD, ont pris part aux deux cérémonies de remise. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leurs remerciements au bailleur de fonds que sont les Pays Bas, ainsi qu’aux partenaires d’exécution, la MINUSMA et le PNUD. Les responsables de la Police et de la Gendarmerie ont également souligné la pertinence de ce don, qui permettra aux personnels sur le terrain de mieux se protéger et de mieux protéger les usagers contre cette pandémie.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA