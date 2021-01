Iphone : La hantise des jeunes filles - abamako.com

Publié le mercredi 13 janvier 2021 | Mali Tribune

Iphone : La hantise des jeunes filles

A Bamako, le téléphone IPhone est la marque la plus convoitée par la jeunesse malienne. Malgré sa cherté, les jeunes veulent s’en procurer, ce à tout prix, car de nos jours, le paraître est devenu plus important.

La plupart des jeunes maliens sont adeptes du luxe. Cela n’est pas mauvais si on se donne les moyens de se l’offrir. Mais cela devient un véritable problème pour la jeunesse malienne car elle désire des choses au-dessus de ses moyens. Elle est comme obsédée par le téléphone IPhone surtout les filles. Tous les moyens sont bons pour obtenir particulièrement le 12Pro.



Beaucoup de jeunes filles ont déjà un téléphone IPhone simple ou sophistiqué, mais pour le paraître, elles sont capables du pire, juste pour avoir elles aussi les dernières tendances.



Pendant que la plupart d’entre elles vivent dans de conditions pas très aisées, leurs préoccupations majeures c’est d’être à la mode et posséder toutes les choses luxueuses comme de jeunes de leur âge. Qu’est-ce qui pousse la jeunesse à vouloir paraître ce qu’elle n’est pas ?



Selon Idrissa Diarra, sortant du Prytanée militaire, «on perd nos valeurs, c’est la désorientation totale. La plupart des jeunes, surtout les filles, traînent avec des gens qui les influencent et au final elles veulent ressembler à celles-ci, sans être du même monde qu’eux. Alors là, elles font l’impossible et le méprisable. IPhone est un téléphone comme les autres. Le posséder aussi devient une charge car déjà le coût de connexion internet est énorme et au lieu d’économiser, on est contraint de dépenser tout le temps».



Certaines filles tellement complexées mettent leur téléphone Samsung dans une pochette d’Iphone. Ce n’est pas toutes les filles qui veulent l’IPhone pour jouer à la femme de luxe. Certaines le veulent juste pour la résolution des images. «J’aime le téléphone à la marque de la pomme malgré sa cherté et sans mentir, elle est luxueuse mais, ce n’est pas pour cette raison que je la veux pour moi. C’est juste pour faire de belles photos», nous a confié Awa Ouloguem, étudiante à la faculté de médecine. «Mais, poursuit-elle, ce n’est pas pour autant que je vais faire l’impossible pour l’avoir. J’ai payé mon téléphone d’une autre marque à la sueur de mon front et je ne veux pas d’un téléphone autrement».



Si certains ne le considèrent pas, d’autres sont prêts à faire l’impossible pour en avoir car à leurs yeux, le luxe a une place considérable.



«A cause de cette histoire, ma copine est prête à mettre fin à notre relation qui dure depuis deux ans pratiquement. Pour elle, l’achat du IPhone serait une preuve d’amour. Alors qu’à mes yeux, une demande en mariage serait l’une des meilleures preuves d’amour car l’argent du téléphone peut permettre à payer la dot», témoigne un homme qui a vu sa relation voler en éclats juste pour la mode.



Oumou Fofana