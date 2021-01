Commune de Safo : Guiro Traoré, meilleur maire de l’année - abamako.com

Commune de Safo : Guiro Traoré, meilleur maire de l'année Publié le mercredi 13 janvier 2021 | Mali Tribune

L’Association des Jeunes premiers du Mali a décerné son prix de meilleur maire de l’année à Guiro Traoré, le maire de la Commune rurale de Safo. La cérémonie de remise du trophée a eu lieu à Safo le week-end dernier.

Chaque année, sur des critères de grandes réalisations et d’impacts positifs dans tous les grands secteurs d’action et de développement, les Jeunes premiers choisissent un meilleur. Pour cette année, à l’échelle nationale, le maire de Safo a remporté le trophée des maires. Il a été désigné meilleur maire de l’année 2020 et a reçu son trophée à Safo, dans sa Commune.



Aux dires du président des Jeunes premiers, Lassine Diarra, le maire de Safo a été choisi grâce à ses réalisations et son apport au développement de sa Commune. A l’en croire, M. Guiro aurait construit plus de 30 écoles, plusieurs infrastructures. «Il n’y a aucune association féminine et juvénile ici à Safo que M. Guiro n’a pas aidé d’une manière ou d’une autre», a certifié Lassine Diarra.



«Tout d’abord, ce trophée que je reçois ainsi revient aux habitants de Safo, aux femmes et aux jeunes de Safo, qui m’ont voté et soutenu à tout moment. Il revient aussi à mes collègues, sans lesquels je n’aurais jamais pu réaliser ces actes qui nous font mériter ce trophée aujourd’hui». «Je remercie l’Association des Jeunes premiers. Je remercie aussi mes collègues et toute la population de Safo», a dit le maire et d’ajouter que cette reconnaissance sera un grand coup de pousse aux activités de la mairie pour la Commune rurale de Safo pour le futur.



Dotigui Niaré 1er adjoint au maire a appuyé le mérite de Guiro. «Franchement le maire mérite cette considération. C’est un grand travailleur. Un homme qui est toujours à l’écoute de ses collègues et accepte toutes les bonnes propositions». «Le maire et le personnel ne peuvent que remercier l’Association des Jeunes premiers pour cette distinction. C’est un honneur ! Félicitations à M. le maire» !







Koureichy Cissé