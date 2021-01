Sahel : L’engagement des États-Unis - abamako.com

Le président de la transition, Bah N`Daw, reçoit le représentant spécial des Etats-Unis pour la région du Sahel

Bamako, le 1er Octobre 2020, le président de la transition Bah N`Daw a reçu le représentant spécial des Etats-Unis pour la région du Sahel, Dr J. Peter PHAM. Tweet

L’envoyé spécial des Etats-Unis pour la région du Sahel, John Peter Pham, a animé le 5 janvier dernier, un point de presse en ligne, sur l’engagement du pays de l’Oncle Sam pour le Mali et le Sahel. « Les États-Unis sont un fervent partisan du leadership au Mali. Nous suivons la transition de 18 mois menée par des civils qui aboutira à des élections et à un retour au gouvernement constitutionnel », a-t-il dit.













John Peter Pham est le premier envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel, en Afrique. Il a été nommé le 1er mars 2020. Le président lui a conféré le rang d’ambassadeur le 29 septembre 2020.



L’ambassadeur Pham est chargé de coordonner les actions de l’Amérique avec les partenaires internationaux et régionaux, en particulier le G5 Sahel et les États membres de la Cédéao, pour faire face à la menace des organisations extrémistes violentes et faire en sorte qu’elle n’affecte pas les autres zones, ainsi que pour faciliter la mise en œuvre de l’Accord d’Alger et les initiatives régionales visant à stabiliser le Mali, le Burkina-Faso et le Niger.



Au cours de son point de presse en ligne, organisé par le «Centre médiatique régional de l’Afrique», l’ambassadeur Pham a dit, parlant du Mali, que «les États-Unis sont également un fervent partisan du leadership de l’Afrique au Mali, efforts qui ont mis le Mali sur la voie d’une transition de 18 mois menée par des civils qui aboutira à des élections et à un retour au gouvernement constitutionnel». Cet engagement, de son point de vue, se justifie par la double visite de M. Pham dans notre pays début octobre 2020 pour encourager la mise en œuvre de la transition civile convenue avec la Cédéao et en fin novembre cette fois-ci pour soutenir le Groupe Africain de soutien à la transition au Mali qui entend coordonner et fournir des orientations sur 5 objectifs de la transition : la sécurité, la gouvernance, le renouvellement du pacte social, la réforme électorale et les élections et la mise en œuvre de l’Accord d’Alger.



Lors de sa visite au Mali, l’ambassadeur dit avoir attiré l’attention des autorités du Mali sur la bonne réussite des élections à venir et surtout la lutte contre l’insécurité. «J’ai souligné que le gouvernement de transition doit avant tout se concentrer sur la préparation des élections et se préparer – protéger ses citoyens contre la violence et les violations et abus des droits humains». Dans le même temps, les États-Unis soutiennent l’engagement du gouvernement de transition d’entreprendre des réformes prioritaires pour répondre à certains des griefs sous-jacents du peuple malien.



«Si les autorités de transition maliennes ne font pas de progrès tangibles dans ces domaines de réforme, l’instabilité politique pourrait bien revenir», dixit l’ambassadeur John Peter Pham. Enfin il a affirmé que les USA continuent de travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires internationaux et régionaux pour assurer l’élan vers un retour à l’ordre constitutionnel et le processus à long terme de construction d’une gouvernance inclusive et efficace.







Albert Kalambry



Correspondant à Ségou.