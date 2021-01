Tokoto-Kita : Attaque à mains armées - abamako.com

Hier entre 12h et 14h deux attaques ont eu lieu sur le tronçon Tokoto-Kita. Des bandits ont dépouillé les passagers d’un car de transport et d’un véhicule pick-up de tous leurs biens. Pas de perte en vie humaine.

Selon notre source, les attaques ont eu lieu entre Kita et Tokoto, vers le village de Boulili, à 25 km environ.



Aux dires de notre informateur, les bandits devraient être au nombre de 4 personnes lourdement armés. Ils se sont cachés dans la forêt entre Boulili et Tokoto à 25 km et 10 de Tokoto.



Pour mener leur forfait, ils ont coupé des troncs d’arbre avec lesquels ils ont barré la route. Chaque véhicule qui vient est obligé de s’arrêter et les 4 bandits surgissent avec armes en main.



Les 4 hommes auraient eu deux véhicules à leur merci dont un pick-up et un car de transport en commun. Ils n’ont heureusement tiré sur personne, mais ont dépouillé les passagers de leurs argents, téléphones et tout objet valeureux se trouvant à leur portée.



A en croire notre source, cette attaque n’est pas la première. Des bandits opèrent beaucoup dans les rayons de Tokoto qui abrite un important marché de bœufs. Et leur opération constituait à attaquer des vendeurs de bœufs pour leur dérober leur argent sur le chemin de retour. «Pour moi, il doit avoir des patrouilles fréquentes dans les rayons de Tokoto pour sécuriser la zone », a conseillé notre témoin dans le village de Boulili.



Koureichy Cissé