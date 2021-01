Situation sécuritaire toujours préoccupante au centre: Des villages de Bandiagara, Bankass et Koro brûlés par des hommes armés - abamako.com

Situation sécuritaire toujours préoccupante au centre: Des villages de Bandiagara, Bankass et Koro brûlés par des hommes armés
Publié le mercredi 13 janvier 2021

La situation sécuritaire reste toujours précaire dans les cercles de Bandiagara, Bankass et Koro en proie à des attaques d’individus armés non identifiés. Ces derniers ont semé la terreur dans plusieurs villages, le weekend dernier, provoquant une panique généralisée auprès de la population locale.



La localité de Pel Kanda, située dans le cercle de Bandiagara, a été incendiée dans la soirée du 8 au 9 janvier par des hommes armés. A en croire des sources locales, les assaillants ont mis du feu à des habitations et des greniers. Au même moment, les villages de Doom et Dogo, situés dans le cercle de Bankass ont été la cible d’une incursion conduite par des individus armés, lesquels ont aussi incendié des habitations et des greniers.



Il nous revient que les villages de Korolou, Gomou, Sagourou, entre autres, sont depuis quelques jours sous la menace d’une attaque terroriste. Des assaillants venus de la forêt de Bombou menaceraient, en effet, ces localités d’une éventuelle attaque.



Abdoulaye DIARRA



