Lutte Antijihadiste au Sahel: Macron reçoit le président Mauritanien
Publié le mercredi 13 janvier 2021 | AFP

Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron reçoit mercredi à dîner son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour faire le point sur la lutte contre les groupes jihadistes actifs au Sahel, a indiqué la présidence française. L'objectif de ce dîner de travail est de "faire le bilan des résultats obtenus depuis le sommet de Pau et de préparer le prochain sommet de N'Djaména", selon l'Elysée.La capitale tchadienne doit accueillir en février un sommet des présidents des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) un peu plus d'un an après celui de Pau (sud de la France) au cours duquel avait été relancée la lutte antijihadiste.Cette réunion se tiendra alors que deux attaques jihadistes au Mali ont fait un total de cinq morts côté français et que Paris se retrouve face à des choix difficiles sur l'avenir de sa force militaire déployée depuis huit ans.La France pourrait annoncer le retrait de 600 militaires, envoyés en renfort au sein de Barkhane en janvier 2020, portant à 5.100 les effectifs français au Sahel.Président depuis 2019, M. Ghazouani a participé lundi à l'Elysée à la conférence One Planet Summit, notamment sur le programme de "Grande muraille verte" qui lutte contre la désertification dans 11 pays au sud du Sahara.