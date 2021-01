Mali: l’armée met en déroute des terroristes aux abords du village de Sambaladio (Mondoro), un assaillant tué - abamako.com

Mali: l'armée met en déroute des terroristes aux abords du village de Sambaladio (Mondoro), un assaillant tué Publié le mercredi 13 janvier 2021

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Communiqué du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants – Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants informe l’opinion nationale et internationale que dans la journée du 11 janvier 2021, entre 09 heures et 10 heures, une unité FAMa, engagée dans une mission de reconnaissance dans le cadre d’une opération conjointe dans la zone de Mondoro, a été prise à partie par des combattants terroristes aux abords du village de Sambaladio, situé à 17 km au nord de Mondoro.





Après de rudes combats, un (01) combattant terroriste a été neutralisé et le reste du groupe a pris la fuite. Lorsque nos forces ont mis pied dans ledit village, elles ont retrouvé sur place quatre (04) blessés par balles, dont deux (02) graves, une femme et un enfant.



La femme a malheureusement succombé par suite de ses blessures. Les trois (03) enfants ont pu être évacués urgemment grâce à l’appui des partenaires vers des centres de prise en charge médicale spécialisée.



Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants présente ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Par la même occasion, il appelle les populations à redoubler de vigilance et à éviter de tomber dans les travers de la nouvelle stratégie des Groupes Armés Terroristes qui consiste à s’imbriquer volontairement au sein des populations afin de les utiliser comme couverture en cas de contact avec les forces.



Enfin, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants tient à rassurer les populations que les FAMa continueront à assurer leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens avec professionnalisme et dans le strict respect des principes des Droits de l’Homme et du Droit des Conflits Armés.



Bamako, le 12 janvier 2021



Le Secrétaire Général



Général de Brigade Souleymane DOUCOURE



