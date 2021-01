© aBamako.com par AS

Eliminatoires CAN 2022 : le Mali bat la Namibie à Bamako

Bamako, le 13 novembre 2020: En match comptant pour la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2022, les Aigles du Mali ont disposé de la Namibie au stade du 26 mars avec la plus petite marge des scores 1 but à 0