Ville de Ségou::3 militaires arrêtés pour vente d’armes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ville de Ségou::3 militaires arrêtés pour vente d’armes Publié le mercredi 13 janvier 2021 | Nouvel Horizon

Tweet

La région de Ségou fait face depuis plusieurs années à un défi sécuritaire pluridimensionnel. A l’insécurité liée à la présence de terroristes dans beaucoup de localités, ce sont ajoutés la crise intercommunautaire dans certaines localités de Niono et les braquages dans la ville de Ségou. Une situation qui fait profite a beaucoup d’individus sans morale et qui ne jurent que par l’argent. Le plus déplorable est que ces individus sont souvent parmi ceux qui sont censés assurer la sécurité des personnes et des biens.



Selon nos recoupements, trois militaires (deux caporaux et un soldat de première classe) ont été arrêté par les forces de l’ordre en provenance du secteur de Macina il y’a maintenant deux semaines. Ces trois militaires étaient soupçonnés d’appartenir à un réseau de vente d’armes aux groupes armés, notamment aux donzo dans ces localités.



En effet, de source sécuritaire, ces trois (…)





Demba KONTE – NOUVEL HORIZON