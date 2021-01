Insécurité à GAO: Des hommes armés non identifiés font irruption à la gare de SONEF et vident les caisse - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Insécurité à GAO: Des hommes armés non identifiés font irruption à la gare de SONEF et vident les caisse Publié le jeudi 14 janvier 2021 | Nouvel Horizon

Tweet

La gare routière de la compagnie SONEF de Gao a été la cible hier nuit vers 02h du matin, de 05 hommes armés non identifiés à bord d’un véhicule de couleur noire. Ils ont demandé à tous les voyageurs qui passaient la nuit dans la gare de se coucher a plat ventre et ont pu dérobé 400 000 fcfa (quatre cent mille) dans la caisse du guichet selon les témoins sur place.



Selon les témoins, les bandits ont voulu casser le bureau du chef d’escale. Malheureusement leurs sentinelles ont eu peur et leur ont signalé de se retirer. Ils ont ,par la suite, pris leur véhicule pour (…)



Gaoussou TANGARA – NOUVEL HORIZON