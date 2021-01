Mort de casques bleus ivoiriens au Mali: le premier ministre ivoirien, ministre de la défense salue la mémoire de soldats "tombés au champ d’honneur" ( Communiqué) - abamako.com

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la défense a été informé cet après-midi, de l’attaque perpétrée contre, un détachement de casques bleus ivoiriens engagés au sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), en mission de reconnaissance au Sud de Tombouctou.



Cette attaque aura coûté la vie à trois de nos vaillants soldats :

1. Sergent - Chef BAKAYOKO Adama du 3ème Bataillon d’infanterie ;

2. Sergent GUIEGUI Armand du 1er Bataillon d’infanterie ;

3. Caporal BAMBA Moustapha des Forces Spéciales.



Le Premier Ministre, Ministre de la défense, s’incline devant la mémoire de ces soldats tombés au champ d’honneur, présente ses condoléances à leurs familles et à l’ensemble des armées. Il exprime sa compassion aux blessés et leur souhaite un prompt rétablissement, tout en apportant son soutien à leurs camarades encore présents sur le théâtre des opérations.



Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Ministre de la Défense, réaffirme la détermination du Gouvernement ivoirien à oeuvrer dans le cadre de la MINUSMA, à la restauration de la Paix et de la stabilité au Mali.



Fait à Abidjan, le 13/01/2020