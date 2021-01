Audition de la ministre Française des armées au parlement de son Pays: L’avenir de la force Barkhane en discussion au sommet de Ndjamena prévu en mi-février prochain - abamako.com

Florence Parly

Un an après le sommet de Pau (France) les mêmes acteurs à savoir les dirigeants des pays du G5 Sahel et de la France se retrouveront de nouveau dans la capitale tchadienne, Ndjamena, à la mi-février prochain. Parmi les sujets à l’ordre du jour de cette rencontre figure en bonne place l’avenir de la Force Barkhane qui a récemment connu quelques revers avec la mort de plusieurs soldats et d’autres blessés. Cette annonce a été faite par la ministre française des Armées, Florence Parly, lors de son passage, le mardi 12 janvier dernier, devant la Commission Défense de l’Assemblée nationale de son pays.





Source : l’Indépendant