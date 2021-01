Le gouvernement invité «à prendre toutes les mesures appropriées en vue de protéger la santé des populations» - abamako.com

La question de la Covid-19 et de la grippe aviaire ont été évoquée lors de la session du conseil des ministres d’hier mercredi 13 janvier. Au cours de cette rencontre, le président de la transition a instruit aux membres du Gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue de protéger la santé des populations.



Le ministre de la Santé et du Développement social a présenté au Conseil des Ministres l’évolution de la situation épidémiologique et de la maladie à Coronavirus marquée, notamment, par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a réitéré son appel au respect strict des mesures barrières par les personnels de l’administration et les populations et au renforcement de la vigilance des autorités sanitaires.



Aussi, le Conseil des ministres a pris acte d’une communication relative à l’apparition de la grippe aviaire au Sénégal.



Face à cette situation, certaines mesures ont été arrêtées. Il s’agit notamment de la redynamisation des comités régionaux et locaux de veille et de riposte contre la grippe aviaire ; du renforcement des contrôles au niveau des postes vétérinaires frontaliers, des foires et des marchés à volaille et au niveau des exploitations avicoles ; de la suspension temporaire de la délivrance des autorisations d’importation de volailles et de produits avicoles en provenance du Sénégal.



Source: l’Indépendant