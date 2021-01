Le personnel du PMU-Mai en st-in : « La détention de notre DG nous a rendus orphelins… ! » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le personnel du PMU-Mai en st-in : « La détention de notre DG nous a rendus orphelins… ! » Publié le vendredi 15 janvier 2021 | Le Démocrate

Tweet

Devant le siège du PMU-Mali, le personnel a tenu un sit-in de protestation contre la détention de leur directeur général, Vital Robert Diop. Les travailleurs exigent la libération sans condition de leur Directeur général.



Le ton de ce sit-in de protestation et de colère a été donné par Fadama Keïta, secrétaire général du personnel permanent de PMU-Mali, secrétaire administratif de la fédération des banques, du commerce du pétrole et des établissements financiers, secrétaire administratif adjoint de la CSTM (Confédération syndicale des travailleurs du Mali).



« La libération de Vital Robert Diop est notre objectif final. Travaillez, c’est ce qu’il sait faire, il n’a pas sa place dans une cellule », a-t-il laissé entendre. Sur place, nous pouvons lire sur les pancartes que brandissaient les travailleurs très en colère : «Soutien total à notre directeur général », « libérez Vital Diop », « justice malienne : confiance et soutien ».



L’objectif de ce sit-in est de faire un cri de cœur par rapport à la situation de détention arbitraire et sans fondement du directeur général de PMU-Mali, Vital Robert Diop. « Cette situation de détention de notre directeur général, un grand travailleur honnête et intègre nous a rendus orphelins », scandaient les manifestants. Et de poursuivre : « Nous sommes totalement déboussolés, désorientés. On est là aujourd’hui pour porter notre soutien à notre Directeur général, pour réaffirmer notre confiance à la justice et pour demander tout simplement sa libération ».



Selon les manifestants, c’est leur devoir de tenir ce sit-in pour soutenir leur directeur général, Vital Robert Diop. Car à les croire : « La justice a beaucoup de contrainte. Il y a des pesanteurs sociales, il y a des pesanteurs des pouvoirs publics auxquelles elle doit chercher de se libérer. Si elle bénéficie d’un soutien, ça serait une aide précieuse. Cela facilitera son travail ». « La libération de Vital Robert Diop est notre objectif final. Travaillez, c’est ce qu’il sait faire, il n’a pas sa place dans une cellule », a clamé les travailleurs du PMU sortis très nombreux pour apporter leur soutien total et massif à leur DG qui a enclenché le PMU-Mali sur un vaste chantier de développement et de modernisation.



Agmour



Source: Journal Le Démocrate- MALI