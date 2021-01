Secteur éducatif : Les syndicats signataires du 15 octobre dénoncent le blocage des actes administratifs des enseignants des collectivités - abamako.com

Secteur éducatif : Les syndicats signataires du 15 octobre dénoncent le blocage des actes administratifs des enseignants des collectivités Publié le vendredi 15 janvier 2021 | Le Pays

Les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 dénoncent le blocage des actes administratifs de leurs collègues enseignants fonctionnaires des collectivités au secrétariat général du gouvernement depuis trois ans. Dans un communiqué publié le mercredi 13 janvier 2021, cette coordination syndicale des enseignants a invité l’ensemble de ses militants à rester mobilisés pour des actions futures.



« Depuis trois ans, les actes administratifs des enseignants fonctionnaires des collectivités sont systématiquement rejetés ou bloqués par le secrétariat général du gouvernement », lit-on dans ce communiqué des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016.



Pour eux, cette situation de blocage nuit à la carrière des enseignants fonctionnaires des collectivités. C’est pourquoi, ils ont indiqué que : « Les syndicats ne sauront être indifférents face à cette situation délicate qui est de nature à nuire à la carrière de ses fonctionnaires qui rendent service au quotidien à l’Etat mais peine à avoir leur droit », selon le communiqué.



Par ailleurs, Ils tiennent le gouvernement de la république du Mali responsable de la suite de ce dossier.



Tout en rappelant qu’une année scolaire apaisée et réussie est conditionnée à la diligence de l’ensemble des actes administratifs en instance, les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2015, ont manifesté leur engagement et détermination à poursuivre ce combat.



Par conséquent, ils ont invité leurs militants et militantes à rester mobilisés pour les actions futures.



Issa Djiguiba



