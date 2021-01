Mali : l’ONU condamne une attaque meurtrière contre ses Casques bleus - abamako.com

Mali : l'ONU condamne une attaque meurtrière contre ses Casques bleus Publié le vendredi 15 janvier 2021

© Autre presse par MINUSMA/Gema Cortes

Des Casques bleus de la MINUSMA en patrouille dans le nord du Mali. Quatre d`entre eux ont été tués dans une attaque le 13 janvier dans la région de Tombouctou.

Une compagnie de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) menant une opération de sécurité dans la région de Tombouctou a heurté, mercredi, des engins explosifs improvisés (IED) à environ 20 kilomètres au nord de la localité de Bambara-Maoudé, sur l’axe reliant les villes de Douentza et de Tombouctou. La compagnie a ensuite été prise pour cible par des hommes armés non identifiés. Les Casques bleus ont riposté aux tirs, contraignant les assaillants à s’enfuir, a précisé la mission onusienne dans un communiqué publié le jour de l'attaque.



La MINUSMA a indiqué que quatre Casques bleus du contingent ivoirien ont été tués dans cette attaque et que cinq autres ont été blessés. L’opération de paix onusienne a organisé les évacuations médicales des blessés par hélicoptère.



Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné une « attaque odieuse » et appelé les autorités maliennes « à ne ménager aucun effort » pour identifier et traduire rapidement en justice leurs auteurs. « (Le Secrétaire général) souligne que les attaques contre les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre », a précisé son porte-parole dans un communiqué publié le soir de l’attaque.