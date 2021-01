Bombardements dans le centre du Mali : « une tension extrême règne dans la région » - abamako.com

Bombardements dans le centre du Mali : « une tension extrême règne dans la région » Publié le vendredi 15 janvier 2021 | MSF

Que s’est-il passé dimanche 3 janvier à Bounti, dans le centre du Mali ? L’armée française a-t-elle bombardé un mariage et tué des civils innocents, comme l’en accusent certaines associations dans le pays, ou bien un regroupement de djihadistes de la katiba Serma, comme l’assurent les autorités françaises et maliennes ? Selon des sources locales, la frappe aurait fait une vingtaine de morts, mais les circonstances demeurent floues dans cette zone difficile d’accès.



Si Paris et Bamako excluent toute bavure, le ministère malien de la défense a annoncé l’ouverture d’une enquête « pour mieux comprendre ce qui s’est passé ». D’autres voix, comme la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), estiment nécessaire une commission d’enquête internationale, qui pourrait être confiée à la Minusma, la mission des Nations unies sur place.