Bonne entrée dans la compétition des Aigles locaux du Mali Publié le lundi 18 janvier 2021 | Le Républicain

Mali-Mauritanie 2-0

Les Aigles locaux ont battu 2-0 la Mauritanie en match retour comptant pour les éliminatoires du Chan 2020, le dimanche 20 Octobre 2019 au Stade Modibo KEITA. Tweet

Le samedi 16 janvier 2021, l’équipe du sélectionneur national des Aigle locaux du Mali, Nouhoum Diané, est entrée en lice contre le Burkina-Faso dans le Groupe A du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). En première période, les deux formations sont rentrées dans les vestiaires avec un score nul de 0-0. Terminant la partie avec une légère domination, les aigles locaux de Nouhoum Diané ont entamé la seconde période avec confiance. Cette confiance a été concrétisée en but à la 72ème minute de jeu par le latéral gauche malien « Tchato », suite à un corner tiré sur le flanc droit et une mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon par le gardien Burkinabé, Savadogo.



Le score reste inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Les Aigles font une bonne entrée donc dans la compétition. Ibourahima Sidibé a été élu l’homme du match.

Avant, l’ouverture de cette édition qui a été faite entre les Camerounais et les Zimbabwéens (dans le groupe A), au Stade Ahmadou Ayidio de Yayoundé, s’est soldée par le score minimum, mais précieux d’un but à zéro en faveur des locaux du pays organisateur.



CHAN 2021: Le programme des rencontres

Poule A à Yaoundé : Cameroun, Zimbabwe, Mali, Burkina Faso

Poule B à Douala : Libye, Niger, RD Congo, Congo

Poule C à Douala : Maroc, Togo, Rwanda, Ouganda

Poule D à Limbé : Zambie, Tanzanie, Guinée, Namibie

LE PROGRAMME

Samedi 16 janvier à Yaoundé

16h : Cameroun-Zimbabwe

19h : Mali-Burkina Faso

Dimanche 17 janvier à Douala

16h : Libye-Niger

19h : RD Congo-Congo

Lundi 18 janvier à Douala

16h : Maroc-Togo

19h : Rwanda-Ouganda

Mardi 19 janvier à Limbé

16h : Zambie-Tanzanie