Covid-19: La suspension des audiences publiques des Juridiction est prorogée au 27 janvier 2021 Publié le lundi 18 janvier 2021 | Le Républicain

Dans un communiqué rendu public, le 15 janvier 2021, le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, Mohamed Sida Dicko, a porté à la connaissance des usagers du service public de la justice que la suspension des audiences publiques des Juridiction, objet de la Décision N°2020-447/MJDH-SG du 16 décembre 2020, est prorogée au 27 janvier 2021.



Le Ministre tient à rassurer tous les usagers que les audiences pour l'examen des causes présentant un caractère d'urgence extrême pourraient se tenir à la diligence des Chefs de juridictions concernés. Cette décision de prorogation de la suspension des audiences publiques des Juridiction est prise en raison de la résurgence de la maladie à Coronavirus au Mali. Il faut signaler qu’à la date du 15 janvier 2021, le Mali était à 7800 cas positifs au Covid 19, avec 5478 guérisons et 308 décès et 2281 personnes-contact font l’objet d’un suivi quotidien.