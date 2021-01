Sikasso: Le ministre des Transports, Dabo, donne un coup d’accélérateur aux projets d’infrastructures routières qui accusent un léger retard - abamako.com

Publié le lundi 18 janvier 2021 | Le Républicain

Le ministre des Transports et des Infrastructures, accompagné d’une forte délégation, a entamé hier, une visite de 72 heures dans la région de Sikasso. Ce vendredi 15 janvier 2021, Le ministre, Makan Fily DABO, s’est d’abord rendu dans la localité de Kadiolo où il a visité les chantiers de construction et de bitumage de la bretelle Katélé-Kadiolo-Zégoua de 32 kilomètres, et des travaux d’aménagement de 4 kilomètres de voiries urbaines dans la localité de Kadiolo. En se rendant sur ces lieux, le Ministre DABO vient donner un coup d’accélérateur à ces projets d’infrastructures routières qui accusent un léger retard par rapport au délai contractuel. Le taux d’exécution pour les travaux de construction et de bitumage de la bretelle Katélé-Kadiolo-Zégoua est de plus de 61%, et 55% pour les travaux d’aménagement de 4 kilomètres de voiries urbaines à Kadiolo.



A l’issue de la visite de ces différents chantiers routiers, le Ministre Makan Fily DABO et sa délégation se sont entretenus avec les responsables des entreprises en charge des travaux qui ont rassuré avoir pris toutes les dispositions pour boucler les travaux de ces chantiers cités ci-dessus au plus tard mi-mai 2021. Le ministre DABO a déclaré avoir pris bonne note des engagements et a rassuré quant au suivi régulier des différents chantiers. Dans l’après-midi, la délégation du Ministère des Transports et des Infrastructures a visité, dans la ville de Sikasso, les travaux de construction de l’échangeur et du Viaduc de la capitale du Kénédougou et les travaux d’aménagement de 10 kilomètres de voiries urbaines dans ladite ville. Cette mission de terrain s’est achevée par une visite aux notabilités de la ville de Sikasso.



Rassemblées par A.S