Un Malien de la Diaspora au chevet des populations de la commune IV: Le mouvement Boubacar Sidiki Sangaré lance ses activités - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Un Malien de la Diaspora au chevet des populations de la commune IV: Le mouvement Boubacar Sidiki Sangaré lance ses activités Publié le lundi 18 janvier 2021 | Le Républicain

Tweet

Le terrain Sofa de Lafiabougou a été le cadre officiel du lancement des activités du Mouvement BSS (Mouvement Boubacar Sidiki Sangaré), le samedi 16 janvier 2021. C’était en présence des autorités administratives et locales de la commune et surtout certains invités tels que Oumou Sangaré, la Diva du Ouassoulou, l’ancien premier ministre Moussa Marra, Chouala Bayaya Haïdara etc. et les Donso de la commune. Ce lancement a vu deux équipes s’opposer pour une finale de coupe qui a regroupé au départ 24 équipes.



Dans un accueil effeversant d’un public venu très nombreux assisté à ce match de football qui a opposé deux finalistes, à savoir FC Mamby Camara et FC Super foot de Taliko, le parrain de l’évènement, M. Boubacar Sidiki Sangaré, dans son adresse, a indiqué qu’il a placé ce lancement de ses activités sous le signe de la réconciliation nationale, du brassage entre la jeunesse de la commune, mais aussi du Mali. Il a demandé à la jeunesse du Mali, l’entente partout où qu’elle se trouve, mais aussi à tous ses compatriotes à s’investir pour l’unité et le développement du pays. Déjà, M. Boubacar Sidiki Sangaré n’a pas attendu pour poser des actes en commune IV. Une cérémonie de remise d’appui financier à la jeunesse s’est déroulée, le samedi 7 novembre 2020 dans la commune IV de Bamako, en présence des anciens députés de la Commune, à savoir M. Moussa Marra et M. Alassane Sidibé.



A cette occasion, le président du Mouvement BSS, M. Boubacar Sidiki Sangaré, a pris l’engagement de prélever chaque mois 3.000.000 de FCFA sur son salaire afin d’alimenter le fonds social des députés mis à la disposition de la jeunesse de la commune IV. Dans le cadre des ses actions au profit des populations, le président de ce mouvement a offert un forage à ladite commune. Ce mouvement, a-t-on fait savoir, est un mouvement qui œuvre essentiellement dans le domaine Social, environnement et culturel au Mali. Ses domaines d’intervention sont entre autres, l’éducation, la réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires, la formation et le recyclage des enseignants et agents de santé. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, il soutient l’autonomisation économique des personnes à travers la mise en route de divers programmes. L’eau, l’assainissement et l’hygiène ne sont pas en reste.



Le Mouvement procèdera à la mise en œuvre de programme d’amélioration d’accès à une eau potable, de drainage, tout en promouvant la sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et une meilleure gestion des eaux. Le président du mouvement a réalisé le pavage d’une route financé sur fonds propre, d’à peu près 1 km et demi à Sébéninkoro. Le même président a lancé les travaux de pavage d’une voie de 4 km qu’il a encore entièrement financé lui-même. Ce lancement a eu lieu, le mardi 3 novembre 2020 à Kalabanbougou, dans la commune IV. En tout cas, de nombreux jeunes se mobilisent déjà pour « ce bienfaiteur dans la commune ». Pour qui a vu son accueil sur le terrain Sofa, ceci traduit, « celui qui veut aller loin dans sa vision ». Le match est terminé par le score de 1 but partout.



Fakara Faïnké