Arrivée au Mali de M. Jean-Pierre LACROIX, Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Arrivée au Mali de M. Jean-Pierre LACROIX, Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU Publié le lundi 18 janvier 2021 | MINUSMA

© Autre presse par DR

Arrivée au Mali de M. Jean-Pierre LACROIX, Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU

Bamako, 17 Janvier 2021, Jean-Pierre LACROIX, le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU est arrivé au Mali. Tweet

Jean-Pierre LACROIX, le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU est arrivé cet après-midi au Mali. Il a été accueilli par le Dr Madou DIALLO, le Directeur des Organisations Internationales du Ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Mahamat Saleh ANNADIF. À Bamako et dans plusieurs localités du pays, Monsieur LACROIX rencontrera les autorités et la société civile ainsi que les acteurs et les partenaires internationaux du processus de paix et de stabilisation. Ceci, afin de faire le point sur les récents développements politiques et sécuritaires, de discuter des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Mandat, et : « de la manière dont nous, Nations Unies et particulièrement la MINUSMA, pouvons accompagner à la fois la transition et aider les efforts en cours pour traiter les problèmes de sécurité et les autres problèmes qui affectent ce pays », a-t-il déclaré.



Cette visite se tient quelques jours après les attaques qui ont coûté la vie à cinq Casques bleus, les 13 et 15 janvier derniers, dans la Région de Tombouctou et à Tessalit. Le Secrétaire général adjoint, mettra aussi ce séjour à profit pour interagir avec le personnel de la Mission de l’ONU pour, dit-il : « exprimer ma solidarité avec mes collègues des Nations Unies, mes collègues de la MINUSMA et tout particulièrement en ce moment ». Par sa présence sur le terrain, le Chef du département des opérations de paix des Nations Unies souhaite ainsi rendre hommage à leur travail, souvent mené dans des circonstances difficiles et aggravées par la pandémie du COVID-19.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA