Licenciement de 10 journalistes à l'ORTM :La crédibilité des diplomes mise en cause Publié le lundi 18 janvier 2021 | Nouvel Horizon

C'est un coup de balai à l’ORTM en ce début de nouvelle année. La télévision nationale vient de remercier 10 journalistes pour faux diplômes. L’information qui a circulé sur les réseaux sociaux ce dimanche 17 janvier 2021 aurait eu lieu il y a 15 jours.





En effet, la télévision nationale du Mali a licencié 10 journalistes pour faux diplômes, a-t-on appris de sources à l’ORTM. Un responsable de l’ORTM que nous avons contacté ce dimanche 17 janvier a confirmé l’information sans préciser les causes exactes et sans donner les noms. « Oui, 10 journalistes ont été licenciés pour faux diplômes. Ils sont beaucoup à venir à l’ORTM avec des diplômes reçus des écoles de journalisme non reconnues par l’Etat. La plupart achètent même ces diplômes dans ces écoles. Cela pourrait être la cause de leur licenciement. Mais pour le moment, je ne connais pas l’identité des journalistes licenciés et encore moins toutes les raisons de leur licenciement », nous a affirmé une source bien introduite à l’ORTM qui met en cause la crédibilité des diplômes.



Si l’information a fuité ce dimanche 17 janvier, l’affaire quant à elle aurait eu lieu il y a 15 jours de cela, nous a affirmé une autre source à l’ORTM. Toutes les deux sources ont confirmé ce qui semble être le grand ménage à l’ORTM sans pour autant donner plus d’explication.



Une chose est sure, face à la rude concurrence des télévisions privées qui gagnent de plus en plus de téléspectateurs, la télévision nationale n’a pas droit à la médiocrité. Et les investigations seraient toujours en cours pour démasquer et remercier tous les détenteurs de faux diplômes, au sein de la chaine. Les jours à venir nous édifieront davantage sur cette affaire.



DEMBA KONTE



NOUVEL HORIZON