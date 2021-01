ME Mohamed Aly Bathily à propos du mouvement Anti Français au Mali : « Nous n’allons permettre à personne de braver ce pays au nom des intérêts de son pays » - abamako.com

ME Mohamed Aly Bathily à propos du mouvement Anti Français au Mali : « Nous n'allons permettre à personne de braver ce pays au nom des intérêts de son pays » Publié le lundi 18 janvier 2021 | Nouvel Horizon

La France est accusée par une partie de l’opinion malienne de ne pas s’engager véritablement dans la lutte contre le terrorisme pour laquelle elle est officiellement déployée au Mali.





Mohamed Aly Bathily, ancien ministre de la Justice, s’est exprimé a ce sujet lors d’un évènement à la Mairie de la Commune de Kalaban- Coro organisé par l’association Empire Siège d’Or. Selon lui, « il faudra situer cette collaboration française dans un contexte qui nous permet d’analyser l’effectivité de la relation au-delà de la simple formulation diplomatique de cette relation ». Ensuite il dira qu’ « il y a la formulation diplomatique qui pose l’hypothèse suivante : le Mali a été attaqué et c’est le gouvernement du Mali qui a demandé à la France d’intervenir, c’est la version diplomatique officielle ».



Il ajoute qu’ « en réalité le Mali a été attaqué et l’arrivée des troupes françaises au Mali, était déjà préparée avant celle de François Hollande comme président. Car cela a été préparé par Nicolas Sarkozy ».



Selon les explication de me Bathily, « en réalité le Mali a été attaqué, il y a avait un plan d’attaque contre le Mali dans la déstabilisation de la Libye parce que Amadou Toumani Touré (ATT) à l’époque a (…)



Alpha C. SOW



NOUVEL HORIZON