Soumeylou Boubèye Maiga aux militants de la section ASMA-CFP de Koumantou et de Bougouni: » La politique se fortifie sur le socle de la confiance des uns aux autres «

Publié le lundi 18 janvier 2021

Conférence-débat du parti ASMA-CFP sur la Transition

Bamako, le 28 Novembre 2020, l`Alliance pour la Solidarité au Mali - Convergence des Forces Patriotiques, (ASMA-CFP) a animé une conférence-débat sur la Transition. Tweet

En marge de la 8è édition du Grand prix du président de la Fédération Malienne de Cyclisme (FMC) organisée, le samedi 16 janvier dernier, à Koumantou, le parrain de l’évènement, Soumeylou Boubèye Maïga, a rencontré les militants et sympathisants de la Section ASMA-CFP de Koumantou et de Bougouni. Au cours des échanges, le président du parti a exhorté les jeunes à se réconcilier autour du Mali pour atteindre une paix durable et réaliser l’entente nationale.





Source : l’Indépendant