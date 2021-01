Vignettes 2021 pour les engins à 2 roues: La mairie du district invite les usagers à acheter les vignettes uniquement aux différents guichets de sa structure - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Vignettes 2021 pour les engins à 2 roues: La mairie du district invite les usagers à acheter les vignettes uniquement aux différents guichets de sa structure Publié le lundi 18 janvier 2021 | L’Indépendant

© Autre presse par DR

vignette

Tweet

Démarrées le jeudi 14 janvier, les opérations de vente de la vignette 2021 se poursuivront, aux tarifs normaux, jusqu’au 31 mars 2021. A cet effet, le percepteur de la mairie du district de Bamako, Aguissa Z. Maïga invite les usagers à acheter les vignettes uniquement aux différents guichets de sa structure.



Justifiant le retard pris dans le lancement de l’opération de vente des vignettes, le percepteur de la mairie du district de Bamako, Aguissa Z Maïga, a dit que » nous avons pris un peu de retard parce que le fournisseur n’a pas mis à temps les vignettes à notre disposition. Je m’attendais à les avoir le 10 janvier, mais c’est finalement le 12 janvier que j’ai reçu les stocks de vignettes que nous avons commandés « .



Il a indiqué à cet effet que les prix des vignettes pour les engins à deux roues varient entre 1 500 et 6 000 FCFA. » Pour les cyclistes, la vignette fait 1 500 FCFA, les motos de 50 centimètres cubes de cylindrée 3 000 FCFA, celles de 51 à 125 centimètres cubes de cylindrée 6 000 FCFA et celles de plus de 125 centimètres cubes de cylindrée 12.000 FCFA « , a-t-il précisé.



A ses dires, l’obtention d’une vignette est conditionnée à la présentation de la facture d’achat de la moto ou d’une ancienne vignette. « On ne peut pas délivrer une vignette à une personne qui n’a aucune pièce de son engin », a martelé le percepteur.



Et de préciser que les vignettes des engins à deux roues sont vendues uniquement à la Mairie du district. » Les personnes qui sont stationnées devant la porte de la mairie et qui se disent vendeuses de vignettes ne sont pas habilitées à la vente. Nous demandons à la population de ne pas acheter les vignettes avec ces personnes. Dans la mairie, nous disposons de beaucoup de guichets pour la vente. Toute personne, appréhendée avec une fausse vignette sera mise à la disposition de la justice », a-t-il averti.



Il convient de noter que la date limite de la vente des vignettes, aux tarifs normaux, prendra fin le 31 mars, au-delà de cette date, les tarifs seront doublés. » A partir du 1er avril, les gens qui n’ont pas pris la vignette de leur moto seront pénalisés. Tout au long de l’année, nous vendrons les vignettes « , a précisé Aguissa Z. Maïga.



Abdoul DEMBELE



Source: l’Indépendant