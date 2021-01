L’identité du kamikaze de l’attentat-suicide du 8 janvier dernier contre barkhane dévoilée: Le GSIM revendique l’acte et promet d’intensifier ses attaques pour le retrait des troupes françaises du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’identité du kamikaze de l’attentat-suicide du 8 janvier dernier contre barkhane dévoilée: Le GSIM revendique l’acte et promet d’intensifier ses attaques pour le retrait des troupes françaises du Mali Publié le lundi 18 janvier 2021 | L’Indépendant

© AP par DR

Mali: Le groupe islamiste Ansar Dine libère l`otage suisse Béatrice Stockly

24 avril 2012.Tombouctou.Mali. A un point de rendez-vous dans le désert de Tombouctou,les combattants de Ansar Dine montent la garde au moment de la libération de Béatrice Stockly enlevée le 15 avril dernier dans le nord du Mali Tweet

On commence à en savoir davantage sur les raisons et les circonstances de l’attentat-suicide contre Barkhane, le 8 janvier dernier près de Mondoro, dans la région de Mopti. Cette nouvelle attaque, qui a été revendiquée par le » Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans » (GSIM) avait fait six blessés dont trois graves dans les rangs des militaires français.





Source : l’Indépendant