L’association ″Alliance Pour La Démocratie au Mali″ -A.DE.MA- : Hommage au Doyen Mahamadou Yacouba Maïga - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’association ″Alliance Pour La Démocratie au Mali″ -A.DE.MA- : Hommage au Doyen Mahamadou Yacouba Maïga Publié le lundi 18 janvier 2021 | L’aube

Tweet

L’Association ADEMA (Alliance pour la Démocratie au Mali) est en deuil.

Notre Doyen, Mahamadou Yacouba MAIGA 2ème Vice-président du Comité Directeur, membre fondateur de l’association nous a quittés ce samedi 12 décembre 2020, nous laissant dans une profonde tristesse, impuissants face à la volonté divine !



Nous appartenons au Créateur et nous retournerons à Lui ! Loué soit Il !



Nous présentons à sa famille, ses amis, ses camarades, nos condoléances très émues et leur témoignons notre solidarité face à cette douloureuse épreuve.



Le samedi 21 novembre dernier, il était avec nous à la Pyramide du Souvenir à notre atelier sur « Mali : la Nation en question » et comme à son habitude, ponctuel comme une horloge.



La constance de son engagement patriotique a forcé l’admiration des jeunes et moins jeunes et nourrit la motivation de nombre d’entre eux.



Pendant ces longues années de combat partagé, il a séduit ses camarades par sa simplicité et sa très grande modestie au regard de son parcours singulier de syndicaliste et d’homme politique d’envergure ; par son assiduité à toutes les activités de l’Association. Mais également par son empathie naturelle : il avait une attention particulière, un mot gentil, affectueux pour chacune et chacun de ses camarades.



Il nous surprenait par son optimisme à toute épreuve aux moments les plus difficiles, éprouvants pour notre pays et notre peuple. Il ne ratait aucune occasion de nous exhorter à maintenir haut le flambeau du combat pour la sauvegarde et le renforcement de notre démocratie, la défense des idéaux du 26 mars et des valeurs républicaines. Surtout ces dernières années, Il n’a eu de cesse de rappeler aux plus jeunes d’entre nous, qu’ils devaient assumer leur devoir de génération face aux atteintes à notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale.



Très cher Doyen, nous voulons te dire simplement Merci !



Merci d’avoir tant aimé le Mali, de lui avoir donné le meilleur de toi.



Merci de nous avoir tenu la main aux moments les plus pénibles, de doute, de peur même.



Merci pour ta confiance et ton affection.



Oui ! nous témoignons que tu as accompli plus que ta part d’ouvrage et nous prions le Tout Puissant de nous donner la force physique et morale de poursuivre le combat auquel tu as consacré ta vie !



« Ta fille présidente », tous les membres du Comité Directeur, les militants et sympathisants de ton association te garderont éternellement dans leur cœur.



Dors en paix Doyen ! Que le Tout Puissant maître des mondes t’accueille dans son paradis éternel ! Amine !



Bamako le 14 décembre 2020.



P/Le Comité Directeur



La présidente



Mme SY Kadiatou SOW