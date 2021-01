Moctar Ouane lance les Assises Nationales sur le coton - abamako.com

Moctar Ouane lance les Assises Nationales sur le coton Publié le lundi 18 janvier 2021

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M. Moctar Ouane a présidé, ce lundi 18 janvier 2021, la cérémonie officielle d’ouverture des Assises Nationales sur le Coton, sous le thème « Ensemble, mettons en valeur l’or blanc malien ».









Dans son allocution, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, M. Mohamed Ould Mahmoud a rappelé que « la filière coton est la colonne vertébrale de notre économie ».



Cette filière a traversé quatre crises majeures au cours des dernières années.



Le Chef du Gouvernement a quant à lui souligné l’Importance particulière de ces Assises. M. Moctar Ouane a déclaré que l’objectif en est de trouver des solutions afin de contribuer à la relance de la culture cotonnière et d’assurer la résilience et le développement durable de cette filière coton dans notre pays.



Source : Primature