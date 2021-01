Lutte contre la COVID-19 : Le «deux poids, deux mesures» du gouvernement fait des mécontents - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Lutte contre la COVID-19 : Le «deux poids, deux mesures» du gouvernement fait des mécontents Publié le lundi 18 janvier 2021 | le serment

Tweet

De la découverte du premier cas de la Covid 19 au Mali à ce jour, plus 7000 cas ont été enregistrés. Ce chiffre ne prend pas en compte les cas constatés en dehors des services de santé. Pour vaincre la maladie, le gouvernement des mesures drastiques allant jusqu’à la fermeture temporaire des écoles, des bars et lieux de spectacles. Des mesures jugées injustes dans certains secteurs d’activité.

Malgré l’Etat d’urgence décrété le 10 décembre dernier et les mesures de prévention prises au bout des lèvres par les autorités, la covid-19 continue, en douce, à faire des ravages au sein des populations maliennes. Cette situation s’explique, selon les services sanitaires, par le non-respect des mesures barrières par une frange importante de la population. Pire, certains Maliens ne croient toujours pas à l’existence de cette maladie. Toute chose qui anéantit les efforts des autorités, lesquelles semblent être très laxistes dans l’application des mesures de prévention prises édictées.



Il faut le dire, le gouvernement de transition a, aujourd’hui, une grande responsabilité dans la propagation du virus au Mali. Parce que les mesures qu’il a prises sont, non seulement, insuffisantes mais aussi, il se trouve que le gouvernement n’est pas du tout ferme quant à l’application de ces mesures. La preuve, l’état d’urgence décrété n’est ressenti qu’au niveau de certains secteurs comme l’école qui demeure fermée. Alors que des pratiques comme les cortèges, les Sumu de mariages continuent. Les mosquées, les gares routières, les marchés et autres lieux sont restés ouverts sans respect des mesures barrières. Que dire des transports en commun qui ignorent aussi ces mesures barrières ?



En faisant cela, les autorités de transition viennent de donner raison à ceux qui pensent que l’école est leur dernier souci. Face à la fermeture des écoles, les enseignants du secteur privé ont commencé à hausser le ton en criant à l’injustice. Parce qu’ils sont nombreux les enseignants du privé qui ne perçoivent plus de salaire suite à la fermeture de leurs écoles.



Il est temps que les autorités de transition prennent toutes leurs responsabilités afin de préserver la vie des Maliens face à cette maladie en appliquant la loi sur tous les Maliens. Du moins, si elles ont sincèrement la volonté de vaincre la maladie. Pour vaincre la covid 19 au Mali, les autorités doivent cesser leur démarche de «deux poids deux mesures» pour faire respecter les mesures barrières par toutes les populations, sans distinction, comme ça passe sous d’autres cieux où, le non-respect des mesures barrières édictées est sévèrement puni. C’est à ce prix que le gouvernement de transition peut espérer de gagner la bataille contre la covid 19. Tout le reste n’est que bavardage inutile et gaspillage de nos sous.



Sekou Traoré