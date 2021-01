Lancement officiel des activités de l’Agence « Foghas Voyages »: Une gamme de services disponible pour la clientèle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Lancement officiel des activités de l’Agence « Foghas Voyages »: Une gamme de services disponible pour la clientèle Publié le mardi 19 janvier 2021 | Le Républicain

Tweet

Le dimanche 17 janvier 2021, l'Agence « Foghas Voyages » a procédé au lancement officiel de ses activités et à l'inauguration de son Agence de Kalaban Adeken (Commune de Kalabancoro, Cercle de Kati, Région de Koulikoro), en plus de l'Agence de Baco-Djicoroni (Commune V du district de Bamako). L'Agence Foghas Voyages offre des services comme la vente de billet d'avion, l'assistance et l'assurance de voyage, l'organisation du pèlerinage sur les Lieux Saints de l'Islam pour le Hadj et la Oumra, la réservation d'hôtel, la location de voiture, le change de devises étrangères, les colonies de vacances et de tourisme, etc.



La cérémonie de lancement des activités de l’Agence, tenue à Kalabancoro Adeken, a enregistré la présence du Président directeur général (PDG) de l'Agence « Foghas Voyages SARL », El Hadj Mahamoud Mahamane MAÏGA, du directeur général de l'Agence « Foghas Voyages SARL », Seïdina Oumar Maïga, du directeur général de l'Agence de Promotion Touristique du Mali (APTM), Sidy Keïta, de la représentante du maire de la commune V du district de Bamako, Mme Haïdara Oumou Touré et de nombreuses autres personnalités. Après les bénédictions de l’imam et des mots de bienvenue de la représentante du maire de la commune V du district de Bamako, Mme Haïdara Oumou Touré, la directeur général de l'Agence « Foghas Voyages SARL », Seïdina Oumar Maïga a fait savoir que l'Agence Foghas Voyages qui ouvre ses portes ce dimanche 17 Janvier 2021, est une Agence dédiée au voyage et au tourisme, où existe un panel complet de services intégrés afin de répondre aux demandes et exigences des clients.



« L'Agence Foghas Voyages offre de façon innovante, les services comme la vente de billet d'avion, l'assistance et l'assurance de voyage, l'organisation du pèlerinage sur les Lieux Saints de l'Islam pour le Hadj et la Oumra, la réservation d'hôtel, la location de voiture, le change de devises étrangères, les colonies de vacances et de tourisme, etc. Disposant d'une licence IATA, Foghas Voyages entend désormais imprimer sa marque, à travers son professionnalisme et son approche novatrice, à des tarifs très avantageux pour des services de qualité en faveur de la Clientèle », a-t-il dit.



Selon lui, la qualité de Foghas voyages fera la différence. Il a saisi l’occasion pour saluer l'initiative de son père, El Hadj Mahamoud Mahamane MAÏGA, PDG de l’Agence « Foghas Voyages SARL ». Seïdina Oumar Maïga a fait savoir que l'Agence FOGHAS voyages met à la disposition des pèlerins un centre d'accueil d'hébergement et de formation pour séjourner dans la capitale et accomplir les multiples formalités pour le pèlerinage à la Mecque. « C'est entouré d'hommes et de femmes dynamiques, compétents et très disponibles que le PDG de l'Agence FOGHAS Voyages entend positionner son Entreprise dans le voyage, le pèlerinage et le tourisme, avec pour objectif de révolutionner ces secteurs à travers des services de qualité adaptés aux besoins actuels sur le terrain », a conclu le directeur général de l'Agence « Foghas Voyages SARL », Seïdina Oumar Maïga.



Au cours de cette cérémonie de lancement des activités de l’Agence, il y a eu des témoignages à l’endroit du promoteur de l’Agence, El Hadj Mahamoud Mahamane MAÏGA. Selon le juriste, Ibrahim Ikassa Maïga, El Hadj Mahamoud Mahamane MAÏGA est un homme exceptionnel, humaniste, travailleur qui a donné l’eau au citoyen partout au Mali. Au nom du Ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme, le directeur général de l'Agence de Promotion Touristique du Mali (APTM), Sidy Keïta, a félicité les responsables de l'Agence « Foghas Voyages SARL » pour cette initiative qui permettra de créer l’emploi au Mali. La cérémonie a pris fin par la visite guidée de Agence « Foghas voyages » de Kalaban Adeken (Commune de Kalabancoro, Cercle de Kati, Région de Koulikoro).



Aguibou Sogodogo