Éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021 : La ville de Monastir accueillera les Aigles basketteurs

Le bureau régional de FIBA Afrique a confirmé les lieux où se disputeront en février les matchs des Éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021. Après avoir mené à bien l’organisation des rencontres de novembre dans des bulles, cette troisième et dernière fenêtre qualificative aura également lieu sous forme de tournoi dans un environnement protégé, afin d’assurer la sécurité et de préserver la santé de tous les participants.

Les derniers matches des Éliminatoires du FIBA AfroBasket «Rwanda 2021» se disputeront entre le 17 et le 21 février 2021. Ce sont les villes de Monastir (Tunisie) et de Yaoundé (Cameroun) qui accueilleront ces bulles. Comme lors de la précédente fenêtre qualificative, le critère le plus important pris en compte pour choisir les hôtes a été la santé et des garanties de voyage conformes aux protocoles mis en place par la FIBA, notamment les tests et le contrôle des entrées dans un environnement sûr. Le second tour des Groupes A, D et E se jouera à Monastir (17-21 février), tandis que celui des Groupes B et C se disputera à Yaoundé (19-21 février).



Le Mali, le Nigeria, le Soudan du Sud et le Rwanda sont logés dans le groupe D. Après les matches aller au Rwanda en novembre, les Aigles basketteurs occupent la place du groupe. A défaut de ne pas se hisser sur les deux premières places, les Aigles ne doivent descendre de leur position, s’ils souhaitent se qualifier sans calcul à la phase finale de la compétition qui aura lieu du 24 août au 5 septembre à Kigali (Rwanda).



Les Éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021 font ainsi leur retour à Yaoundé, une ville dans laquelle le premier tour du Groupe C s’était déroulé en février 2020. Yaoundé a également accueilli le tournoi pré-qualificatif à trois nations en octobre dernier. À l’issue de celui-ci, le Cap-Vert s’était imposé devant le Soudan du Sud et le Tchad, venant compléter le Groupe E des Éliminatoires, aux côtés de l’Égypte, de l’Ouganda et du Maroc. Des équipes nationales africaines retourneront en Tunisie pour la première fois depuis septembre 2018, lorsque le champion d’Afrique en titre avait été l’hôte de la troisième fenêtre qualificative des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2019. Avant cela, la Tunisie avait co-organisé l’édition 2017 de la compétition continentale avec le Sénégal et elle était montée deux ans plus tôt sur la troisième marche du podium du FIBA AfroBasket 2015 qui s’était tenu sur son territoire.



Les pays qui finiront aux trois premières places de chacun des groupes se qualifieront pour la 30è édition de la compétition majeure du basket africain. Si le Rwanda termine à l’un des trois premiers rangs de son groupe, les trois équipes les mieux classées du Groupe D participeront à la phase finale. Cela signifie aussi que la meilleure 4è des cinq groupes, selon les règles de classement du Règlement officiel du basketball, viendra alors compléter le tableau final du FIBA AfroBasket 2021, un tournoi qui réunira 16 nations.







Ousmane CAMARA