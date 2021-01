L’Adema et Hadi Niangadou comme deux larrons en foire - abamako.com

Publié le mardi 19 janvier 2021

Après s’être livré un combat dans concession dans nombre de circonscriptions aux dernières législatives, le Pasj de Tiemoko Sangaré et le MPM de Hadi Niangadou regardent désormais dans la même direction, instinct de survie oblige. Représentées par une impressionnante délégation chacune, les deux formations étaient en conclave, en début de semaine dernière, dans le cadre d’une dynamique de coopération appelée normalisation par les deux parties. Il s’agit de se donner la main et d’œuvrer en synergie pour la réussite de la transition, nous a confié le président du MPM, au sortir de deux heures d’horloge consacrées à leurs échanges au siège des Abeilles. Hadi Niangadou a par ailleurs exprimé une opinion positive sur la conduite de la Transition et soutient que processus mérite d’être accompagné par l’ensemble des tendances politiques. Une unanimité que commande, à ses yeux, les enjeux politiques liés à sa réussite sans laquelle aucun retour à une vie politique normale n’est envisageable. «Nous n’avons d’autre choix que d’aider la Transition», en déduit l’ancien député élu en Commune II.

