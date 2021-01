Adduction d’eau potable : L’association Vision Nouvelle dote la population de Yanfolila d’un forage à hauteur de 8 500 000 FCFA - abamako.com

News Société Article Société Adduction d’eau potable : L’association Vision Nouvelle dote la population de Yanfolila d’un forage à hauteur de 8 500 000 FCFA Publié le mardi 19 janvier 2021 | Le Pays

L’inauguration d’un nouveau forage a eu lieu à Yanfolila, samedi 16 janvier 2021. Ce joyau d’adduction d’eau potable est l’œuvre de Aliou Traoré, président de la Vision nouvelle.

À Yanfoyila, chef-lieu de la commune de Wassoulou-Ballé et chef-lieu de cercle, dans la région de Sikasso, le président de l’Association Vision Nouvelle, Aliou Traoré a joint l’acte à la parole à travers l’inauguration d’un nouveau forage pour l’accès à l’eau potable aux populations du Wassoulou. Un forage qu’il a implanté dans une zone assez stratégique de la localité afin de servir plus de monde. En effet, le joyau a été implanté entre la nouvelle autogare, le nouveau marché, l’école publique et la mairie de Yanfolila. Avec le choix de cet emplacement, ce forage sera une manne pour les populations de cette ville. La valeur totale de ce forage est de 8 millions 500 cents milles FCFA.



Cette inauguration a enregistré la présence de plusieurs autorités locales et coutumières, dont le maire de la commune, le chef de village, l’imam principal ainsi que la diva de la musique malienne Oumou Sangaré qui est celle qui avait d’ailleurs formulé cette demande d’implantation de forage auprès de Aliou Traoré, président de la Vision nouvelle.



L’inauguration de ce forage a donné lieu à une véritable ambiance festive. Des manifestations de joie qui se comprennent si nous avons une idée de toutes les difficultés que ces populations bravaient pour se ravitailler en eau potable.



Selon des témoins cueillis à Yanfolila, c’est la toute première fois qu’une association vienne implanter un forage dans leur localité. C’est pourquoi on ne pouvait nullement manquer d’entendre des témoignages sur les qualités du président de la Vision nouvelle.



Notons que pour la tenue de cette cérémonie, la Vision nouvelle a montré également une autre image d’elle : son souci pour la santé humaine. En effet, tout au long de cette inauguration, les organisateurs, sous l’œil vigilant de Aliou Traoré, ont veillé à imposer le respect des mesures barrières : la distanciation sociale, le lavage des mains à l’eau et au savon, l’utilisation du gel hydroalcoolique, le port du masque, etc.



Notons que les deux cellules de la Vision nouvelle de Yanfolila ont eu désormais à leur disposition deux motos afin de faciliter leurs activités dans la zone.