Ben Diarra le cerveau en passe de dépasser son mentor Dr Oumar Mariko: ''Je ne démissionnerai pas et j'ai décidé de reverser mes indemnités du CNT aux victimes du M5-RFP'' Publié le mardi 19 janvier 2021

L’information est de M. Adama DIARRA dit BEN Le CERVEAU nous a donné la précision sur la question relative à sa renonciation de salaire du CNT.



Aussi contrairement à ce qui a été annoncé, le leader du M5-RFP et du mouvement DEBOUT SUR LES REMPARTS ne renonce pas à son salaire pour le laisser au compte du trésor public, il les reversera intégralement aux victimes des manifestations du M5-RFP.



En conférence de presse le dimanche dernier dans le cadre des activités programmées par le Mouvement Yèrèwolo Débout sur les Remparts dont il est membre, M. Adama Ben DIARRA qui indiquait être en mission pour le peuple a fait l’annonce fracassante selon laquelle, il n’est pas intéressé par l’argent. En clair, il a laissé entendre que son combat se fait pour le Mali et non pour se faire de l’argent. C’est fort de ce constat qu’en parlant de ses rémunérations, au niveau du Conseil National de Transition (CNT) qu’il a ajouté qu’il les reversera aux familles des victimes du mouvement du 5 Juin, Rassemblement des Forces Patriotiques. ‘’ je profite de l’occasion pour annoncer aux 20 millions de Maliens que le salaire des membres du CNT est de 1.500.000 FCFA, si vous les multipliez par 15, ça fait 22.500.000 FCFA, nous ne devons travailler pendant 15 mois, (…)





Mahamane TOURÉ – NOUVEL HORIZON