Yelenkoura Torche :Une Innovation au service social! Publié le mardi 19 janvier 2021 | Le Pays

Placé sous le haut parrainage du ministre de l’emploi et de la Formation Professionnelle, Mohamed Salia Touré ,les activités “YELENKOUROU TORCHE” ont été lancées le Samedi 16 Janvier 2021 au siège de patronat du Mali. C’était en présence du chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la Formation Professionnelle, Bassy Diarra.

Dans sa présentation, le Directeur Technique du YELENKOURA TORCHE , Malick Traoré a tenu à préciser que ” YELENKOURA Torche » est un dispositif de guidage électronique intelligent qui aide les déficients visuels à percevoir leur environnement par moyen de vibrations ou alertes sonores et ainsi se déplacer de manière autonome et sécurisée “.



Selon lui, cette touche met à la disposition des personnes handicapées sensorielles des solutions Innovantes grâce à la robotique et l’intelligence artificielle.



Dans les jours à venir , laisse entendre Malick Traoré, nous voulons être une entreprise de référence dans la sous-région en termes de solutions d’assistance aux personnes aveugles ainsi que les personnes en situations handicap.



Cette Yelenkoura torche, selon lui vise à aider les déficients visuels à voir autrement. Elle permet, dit-on , de bâtir une société plus inclusive grâce aux nouvelles technologies dans laquelle les hommes et les femmes, handicapés ou non, bénéficient des mêmes opportunités.



Pour sa part, Drissa Diarra, Directeur Yelenkoura Torche dira que Yelenkoura «Nouvelle lumière» , est un dispositif électronique en forme de torche qui permet à un non voyant de se déplacer parmi le reste de la population sans l’aide d’une autre personne.



Ce dispositif tient compte des préoccupations des déficients visuels puisqu’il a été conçu avec les déficients de l’Union Malienne des Aveugles qui lui ont donné ce nom «Yelenkoura» la nouvelle lumière pour les déficients visuels.



Pour l’invité d’honneur, l’artiste Amadou Bagayogo, cette nouvelle torche est une initiative plus que salutaire pour les aveugles du Mali. « je vous remercie. Je suis prêt à vous accompagner dans toutes vos activités pour l’épanouissement des aveugles », a-t-il promis.



En outre, l’artiste malien Amodou Bagayogo déplore que la mendicité des aveugles.



A leur tour, les chargé de mission du ministre Mohamed Salia Touré, ont encouragé, tour à tour, cette initiative.



Quant au chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la Formation Professionnelle, M Bassy Diarra a félicité les jeunes maliens qui ont initié « Yelenkoura torche ». Il leur a également promis l’accompagnement du département du ministère de l’emploi et de la Formation professionnel.







Tidiane Bamadio