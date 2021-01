Le Gouvernement accorde un soutien financier aux ménages affectés par la COVID-19 à Bamako - abamako.com

News Politique Article Politique Le Gouvernement accorde un soutien financier aux ménages affectés par la COVID-19 à Bamako Publié le mardi 19 janvier 2021 | aBamako.com

Bamako, le 16 janvier 2021 Le programme gouvernemental de transferts monétaires d'urgence sera lancé cette semaine



la structure coordinatrice, qu’est les filets sociaux « JIGISEMEJIRI » était face à la presse le vendredi 16 janvier à l’hôtel Salam de Bamako pour informer l’opinion nationale et internationale des transferts monétaires somme prévue pour les ménages bénéficiaire dans le cadre du programme Transferts monétaires d’urgence annoncé par le Président de la République.



Selon Diakaridia Dembele, le chargé de programme de “Filets Sociaux”, au ministère de l’Economie et des Finances,, un montant de 5 milliards de FCFA a été déjà décaissé par le gouvernement pour le paiement par voie électronique des ménages identifiés à Bamako qui sont affectés par la pandémie.



Il s'agit d'un programme d'assistance pour tous ceux qui sont victimes de la maladie à Coronavirus qui sévit dans notre pays depuis un moment. Ce programme consiste à donner un montant de 90000 FCFA à tous les ménages affectés. Il s'agira d'abord d'identifier les personnes qui doivent bénéficier de ce soutien financier , et ensuite procéder aux paiements électroniques.



"Nous pensons pouvoir procéder au lancement la semaine prochaine. ce programme concerne toute l'étendue du territoire malien, les 703 communes ; mais nous allons commencé d'abord à Bamako ou des lots de bénéficiaires ont été déjà identifiés qui recevront leur premier subvention la semaine prochaine par Orange Money ensuite s'en suivront d'autres versements au fur à mesure que les sous tomberont dans notre compte" a déclaré Diakardia Dembélé

Ce programme gouvernemental de transferts monétaires d’urgence aux ménages impactés par la pandémie de la COVID-19 est censé être mis en œuvre à partir de ce mois de janvier, il va pouvoir continuer jusqu’au mois de décembre 2021. Il faut surtout retenir que le transfert aux bénéficiaires se fera par voie électronique via orange Money, BMS et BNDA.